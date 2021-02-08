Госдуме предложили запретить иноагентам и их родственникам участвовать в выборах

08 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Навальному дали реальный срок

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России Москва
Навальный в самолете (2021) | Фото: instagram.com/navalny

Госдуме предложили запретить иноагентам и их родственникам участвовать в выборах

Российскому парламенту предложили законодательно запретить физическим лицам – иноагентам, а также их родственникам участвовать в выборах всех уровней.

Документ с предложением направлен в Госдуму и Совет Федерацией президентом Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" Рахманом Янсуковым.

Представитель организации пишет, что такая мера поможет предотвратить участие в выборах в Госдуму Юлии Навальной – супруги оппозиционера Алексея Навального.

"Очевидно, что попытки "раскачать лодку", возросшие после "триумфального" возвращения Алексея Навального в Россию, не прекратятся вплоть до выборов в Государственную думу 19 сентября 2021 года, и, вероятно, продолжатся после их завершения", - цитирует письмо Янсукова РИА Новости.

В обращении отмечается, что на сегодняшний день на рассмотрении Госдумы уже находится законопроект, который обязывает кандидатов в депутаты, получающих финансовую поддержку из-за рубежа, информировать избирателей о выполнении ими функций иностранного агента и маркировать свою агитационную продукцию. Это относится и к кандидатам, аффилированным с лицом-иноагентом. "Однако принятие данного закона не позволит решить проблему в полной мере, оставив "лазейку" для западных агентов влияния", - полагают в ассоциации.

"Для того чтобы свести практически к нулю риски иностранного вмешательства требуются более серьезные меры - введение запрета избираться в органы власти не только физическим лицам-иноагентам, но и их близким родственникам, которыми по закону являются супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки", - подчеркивается в документе.

Яснуков напоминает о событиях в Белоруссии, где один из потенциальных кандидатов в президенты – Сергей Тихановский – был посажен в тюрьму, но смогла баллотироваться его жена Светлана, которая в итоге стала лидером оппозиции.

"Как итог, массовые протесты в Белоруссии, которые продолжались все лето, осень и не стихают до сих пор, хоть и в минимальных масштабах. Как известно, пожар легче предотвратить, чем потушить. Предотвращение возможного участия в выборах в Государственную думу Юлии Навальной - супруги иностранного агента Алексея Навального, позволит предотвратить белорусский сценарий и окажет положительное влияние на сохранение стабильности политической системы нашей страны", - считают в ассоциации.

Отметим, что Алексей Навальный в данный момент не признан иностранным агентом.  

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Госдуме предложили запретить иноагентам и их родственникам участвовать в выборах

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: госдума, участие в выборах, иноагенты, юлия навальная



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети