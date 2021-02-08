Госдуме предложили запретить иноагентам и их родственникам участвовать в выборах

Российскому парламенту предложили законодательно запретить физическим лицам – иноагентам, а также их родственникам участвовать в выборах всех уровней.

Документ с предложением направлен в Госдуму и Совет Федерацией президентом Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" Рахманом Янсуковым.

Представитель организации пишет, что такая мера поможет предотвратить участие в выборах в Госдуму Юлии Навальной – супруги оппозиционера Алексея Навального.

"Очевидно, что попытки "раскачать лодку", возросшие после "триумфального" возвращения Алексея Навального в Россию, не прекратятся вплоть до выборов в Государственную думу 19 сентября 2021 года, и, вероятно, продолжатся после их завершения", - цитирует письмо Янсукова РИА Новости.

В обращении отмечается, что на сегодняшний день на рассмотрении Госдумы уже находится законопроект, который обязывает кандидатов в депутаты, получающих финансовую поддержку из-за рубежа, информировать избирателей о выполнении ими функций иностранного агента и маркировать свою агитационную продукцию. Это относится и к кандидатам, аффилированным с лицом-иноагентом. "Однако принятие данного закона не позволит решить проблему в полной мере, оставив "лазейку" для западных агентов влияния", - полагают в ассоциации.

"Для того чтобы свести практически к нулю риски иностранного вмешательства требуются более серьезные меры - введение запрета избираться в органы власти не только физическим лицам-иноагентам, но и их близким родственникам, которыми по закону являются супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки", - подчеркивается в документе.

Яснуков напоминает о событиях в Белоруссии, где один из потенциальных кандидатов в президенты – Сергей Тихановский – был посажен в тюрьму, но смогла баллотироваться его жена Светлана, которая в итоге стала лидером оппозиции.

"Как итог, массовые протесты в Белоруссии, которые продолжались все лето, осень и не стихают до сих пор, хоть и в минимальных масштабах. Как известно, пожар легче предотвратить, чем потушить. Предотвращение возможного участия в выборах в Государственную думу Юлии Навальной - супруги иностранного агента Алексея Навального, позволит предотвратить белорусский сценарий и окажет положительное влияние на сохранение стабильности политической системы нашей страны", - считают в ассоциации.

Отметим, что Алексей Навальный в данный момент не признан иностранным агентом.