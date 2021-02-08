В Пермском крае осудили судоводителя, по вине которого погиб ребенок

В Пермском крае за гибель ребенка на реке Нытва осужден 30-летний житель Нытвенского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Трагедия произошла в июле прошлого года. Осужденный вез по реке на моторной лодке трех пассажиров, среди которых был ребенок. Судно опрокинулось и пассажиры упали в воду. Спасательных жилетов ни у них, ни у судоводителя не было.

Ребенок погиб.

В результате следственных действий было установлено, что моторная лодка не была зарегистрирована и мужчина не имел прав на управление маломерным судном.

Суд приговорил виновного в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека, к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также с него было взыскано полмиллиона рублей компенсации.