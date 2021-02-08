08 Февраля 2021
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Общество В России
счетчик электроэнергия (2010) | Фото:kirill-kottage.narod.ru

Минэнерго: Оптовая цена на электроэнергию никак не влияет на энерготарифы для населения

В Минэнерго сообщили, что оптовая цена на электроэнергию не влияет на энерготарифы для населения, которые полностью регулируются государством.

Как заявил замминистра энергетики Павел Сниккарс, цена оптового рынка определяется не отдельными составляющими, а их совокупностью, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что у конечного потребителя сложностей возникнуть не должно.

Как сообщалось, по данным обзора "Совета рынка", на который ссылается "Коммерсант", оптовые цены на электричество в минувшем году достигли пятилетнего максимума.

Аналитики прогнозируют, что в текущем году конечные цены на электроэнергию в среднем по стране могут вырасти еще на 5,5%.

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Минэнерго: Оптовая цена на электроэнергию никак не влияет на энерготарифы для населения

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Теги: электроэнергия, энерготарифы, минэнерго



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