Минэнерго: Оптовая цена на электроэнергию никак не влияет на энерготарифы для населения

В Минэнерго сообщили, что оптовая цена на электроэнергию не влияет на энерготарифы для населения, которые полностью регулируются государством.

Как заявил замминистра энергетики Павел Сниккарс, цена оптового рынка определяется не отдельными составляющими, а их совокупностью, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что у конечного потребителя сложностей возникнуть не должно.

Как сообщалось, по данным обзора "Совета рынка", на который ссылается "Коммерсант", оптовые цены на электричество в минувшем году достигли пятилетнего максимума.

Аналитики прогнозируют, что в текущем году конечные цены на электроэнергию в среднем по стране могут вырасти еще на 5,5%.