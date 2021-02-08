"Нет необходимости". Куйвашев не придет на утверждение Орлова мэром Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не будет лично присутствовать при утверждении нового главы Екатеринбурга.

Напомним, окончательное решение по выбору мэра уральской столицы будет принято на заседании городской думы во вторник, 9 февраля. Кандидатов трое: помимо врио главы Екатеринбурга Алексея Орлова, конкурсная комиссия также рекомендовала думе главу Ленинского района Дмитрия Ноженко и депутата Законодательного собрания Свердловской области Михаила Зубарева. Фаворитом является Орлов.

Как сообщает близкий к администрации главы региона Telegram-канал "Россельбан", прямой необходимости в присутствии Куйвашева при назначении мэра нет, поэтому губернатор не посетит мероприятие.

"Кроме того, свое мнение о наиболее подходящем кандидате он ранее уже высказал", - отмечает канал.

Напомним, на прошлой неделе свердловские "единороссы" во главе с Евгением Куйвашевым поддержали кандидатуру Алексея Орлова на пост мэра Екатеринбурга.