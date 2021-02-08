"К нам едет Бухтояров". Пермский край вскоре может получить нового прокурора

Вскоре сенаторы Совета Федерации рассмотрят кандидатуру потенциального прокурора Пермского края, сообщили Накануне.RU в верхней палате парламента.

9 февраля состоялся совместные заседания четырёх комитетов Совета Федерации – по конституционному законодательству и государственному строительству, по обороне и безопасности, по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, по регламенту и организации парламентской деятельности. Состоятся консультации по представленным президентом кандидатурам для назначения на должность прокуроров различных регионов России.

На такую должность в Пермском крае Владимир Путин предложил Павла Бухтоярова, который сейчас является прокурором Кузбасса.

Напомним, об увольнении прошлого прокурора края, Андрея Юмшанова, стало известно 25 сентября 2020 г. Он работал в этой должности чуть более двух лет. И.о. назначен Виталий Ильенков.