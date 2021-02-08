08 Февраля 2021
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Политика В России
Николай Бондаренко (2021) | Фото: Ютуб-канал &quot;Дневник Депутата&quot;

В КПРФ опровергли связь между задержанием Бондаренко и его выдвижением в Госдуму

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, автор популярного ютюб-канала "Дневник депутата", задержан за участие в несанкционированной акции 31 января. Подробностей пока мало, и на этом фоне выдвигаются самые разные предположения - от того, что задержание народного избранника - сигнал всем силам КПРФ, так или иначе поддерживающим несанкционированные митинги, до того, что проблемы Бондаренко вызваны его стремлением выдвинуться в Госдуму в одном округе с нынешним спикером парламента Вячеславом Володиным.

Член ЦК КПРФ Сергей Обухов в беседе с Накануне.RU обратил внимание на важный факт - в ходе митинга 31 числа Николай Бондаренко пытался успокоить протестующих.

"По той информации, что сообщили официально, он задержан за участие в несанкционированном мероприятии. Пока защитников к нему не пускают, адвокатов нет. Только к депутатам и журналистам вышли и сообщили эту информацию. Я так понимаю, хотя и не факт, что это несанкционированное мероприятие — это когда 31 января толпа пришла под здание Законодательного собрания Саратовской области и Бондаренко с другими депутатами вышел, стал вести диалог и успокаивать протестующих. Господин [Дамир] Фаттахов, министр в Татарстане, тоже выходил к протестующим, господин Милонов из "Единой России", когда протестующие прорвались к заксобранию [в Санкт-Петербурге], тоже выходил. Теперь посмотрим, будут ли против министра в Татарстане и депутата Госдумы возбуждать аналогичные дела за участие в несанкционированных мероприятиях. Но если поводом стало действительно это, то теперь любой политик, хоть из КПРФ, хоть из "Единой России" — тысячу раз подумает, надо ли выходить в таких ситуациях", — рассказал он Накануне.RU.

При этом пока в руководстве КПРФ не видят связи между происшествием в Саратове и грядущими парламентскими выборами. Сергей Обухов отметил, что Николай Бондаренко действительно мог предложить свою кандидатуру, но решение о выдвижении принимает федеральный съезд. Официального решения на этот счёт не было. Также никто не знает, где будет выдвигаться Володин. За ним закреплён определённый округ, но не факт, что выдвигаться он будет именно оттуда.

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В КПРФ опровергли связь между задержанием Бондаренко и его выдвижением в Госдуму

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Теги: задержание Бондаренко, КПРФ



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