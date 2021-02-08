08 Февраля 2021
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Общество В России За рубежом
Продюсер Иосиф Пригожин. (2021) | Фото: instagram.com/prigozhin_iosif

Продюсер Иосиф Пригожин попал с коронавирусом в реанимацию в Дубае

51-летний продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что тяжело переболел коронавирусом. Причем находился он в этот момент в Дубае на отдыхе. В своем Instagram-блоге бизнесмен пишет, что "ковид —чистая рулетка, и не факт, что выбор костлявой с косой падёт не на вас".

По словам Пригжина, он вместе с женой, певицей Валерией в разгар второй волны эпидемии улетел в Дубай. По его словам, там они чувствали себя в большей безопасности, чем в России, а также могли работать. Тем не менее, артисты заразились, Валерия перенесла болезнь легко, а вот Пригожина здоровье подвело.

"Первую неделю  болезни чувствовал себя неплохо и думал, что уже иду на поправку, как в одночасье стал задыхаться и просто уже не в силах был  подняться. Меня срочно забрали в больницу. Состояние ухудшалось с каждой минутой, меня подключили к кислороду. Дальше я уже плохо себя помню. Врачи приходили, уходили, брали анализы, делали всякие снимки, а мне становилось все хуже. Но мне еще крупно повезло с тем, что я оказался в одном из лучших госпиталей Дубая Mediclinic City Hospital  где работают прекрасные врачи, немедленно приступившие к мощнейшей терапии, выводящей меня из цитокинового шторма. Кто не знает, прогуглите, что это, а коротко : цитокиновый шторм — потенциально летальная реакция иммунной системы. Моя болезнь развивалась по самому плохому сценарию. 8 дней ада, но благодаря грамотному лечению и поддержке родных и близких и друзей, я выжил и сегодня пишу эти строки", - рассказывает продюсер.

Продюсер Иосиф Пригожин.(2021)|Фото: instagram.com/prigozhin_iosif

Теперь он начал смотреть на многие вещи по-другому: "Вернулся я из больницы другим человеком. На многие вещи сегодня я смотрю иначе — все суета. Надо жить и радоваться самому факту, что мы живы. Я от всей души благодарю дубайских врачей, которые действовали точно и профессионально, и наших, родных, российских, которые контролировали все их действия дистанционно".

Пригожин очень жалеет, что до последнего тянул с вакциной. "Мои дорогие, не делайте моей ошибки, которая может стоить вам жизни. Делайте прививку при первой возможности. Находясь в больнице, с гордостью смотрел мировые новости о международном признании нашей вакцины Спутник V . За последние месяцы мой список контактов в телефоне поредел . Страшно терять друзей и близких. Берегите себя и тех, кто вам дорог. Буду трижды счастлив, если моя история поможет кому-то сохранить. жизнь и здоровье", - заключил артист.

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Продюсер Иосиф Пригожин попал с коронавирусом в реанимацию в Дубае

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Теги: иосиф пригожин, коронавирус, дубай



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