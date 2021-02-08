"Большинство из них не знает, кто такой Навальный". В Курганской области заявили о неэффективности незаконных митингов оппозиции

В минувшие выходные в Курганской области, как и в целом по всей России, не состоялся очередной несанкционированный митинг сторонников блогера Алексея Навального. На первую несогласованную акцию, которая прошла в Кургане 23 января, вышло около 150 человек, а в следующий раз – 31 января – уже около 35 человек. В других городах региона, например, в Шадринске и Далматово, митинговать и вовсе не вышел никто.

Напомним, вечером 2 февраля Симоновский суд Москвы вынес решение о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по уголовному делу "Ив Роше". Блогер получил реальный срок - 3,5 года колонии общего режима, но с учетом отбытого им домашнего ареста Навальный должен отсидеть в колонии 2 года и 8 месяцев. Некоторые его сторонники в регионах отмечали, что сразу после оглашения приговора на улицы должны были выйти толпы людей. Однако этого не произошло, и в региональных штабах, видимо, осознали – в очередной раз собрать митинги просто не получится.

А в центральном штабе Навального официально заявили об отказе от протестных акций как минимум до весны. Видимо, стало очевидно, что попытки провести несогласованные акции приведут к тому, что с каждым разом на них будет приходить все меньше и меньше людей, а это приведет к "всеобщему разочарованию".

Депутат Курганской областной думы Юрий Ярушин считает, что все прошедшие протесты в регионе прошли зря. По мнению парламентария, властям нужно сконцентрироваться на работе с молодежью и на проведении патриотических акций.

"Логично, что протестная активность в Кургане упала. Ведь на первый несанкционированный митинг, который прошел 23 января, большинство людей пришли просто поглазеть из любопытства. Второй, который прошел 31 января, и вовсе собрал 30 человек, большинство из которых также зеваки. И большинство из них даже не знает, кто такой Алексей Навальный. Сейчас главная задача – это активизировать работу с молодежью: со школьниками и студентами. Нужно поднять уровень патриотической работы и воспитания, молодежный досуг. Необходимо создавать площадки для встреч и круглых столов с участием молодежных организаций, где бы представители нашего подрастающего поколения могли выразить свои мысли, идеи и предложения", - сообщил Накануне.RU Юрий Ярушин.

Таким образом, после двух неуверенных протестных выходных и последующего апатичного поведения оппозиции можно предположить, что граждане не готовы во всём поддерживать Алексея Навального.