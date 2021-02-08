08 Февраля 2021
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Михаил Дегтярев (2020) | Фото: Государственная дума РФ

Дегтярев: Власти Хабаровского края знают, кто создал бензиновый ажиотаж

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев раскритиковал нерасторопность профильных ведомств в первые дни бензинового кризиса.

Глава региона заявил, что специалисты комитета по ТЭК поздно начали объезд автозаправок поздно. Работу нужно было начинать при первых появлениях информации в СМИ и соцсетях, поянсли он. "Поэтому здесь "неуд". Мы обсудим ситуацию и сделаем выводы", - заявил Дегятрев в ходе оперативного совещания.

Также он сообщил, что власти края "примерно представляют и знают", кто заинтересован в бензиновом ажиотаже, пишет Regnum.

Отмечается, что 8 февраля ситуация с дефицитом бензина в Хабаровском крае стабилизировалась, очередей на городских АЗС не отмечалось.

Напомним, в конце января в регионе наметился бензиновый дефицит из-за проблем с производством на местном НПЗ. А в начале февраля бензин начали продавать по карточкам.

Ранее депутат Законодательного собрания Хабаровского края Максим Кукушкин заявил, что произошедшее еще больше увеличило негатив жителей края в адрес Дегтярева и не исключил его отставки.

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Дегтярев: Власти Хабаровского края знают, кто создал бензиновый ажиотаж

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Теги: михаил дегтярев, бензин, хабаровский край



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