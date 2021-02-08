08 Февраля 2021
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Происшествия Свердловская область
Пожар на складе в Красноярске 03.02.21. (2021) | Фото: telegram-канал Mash

Возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в пожаре в Нижнем Тагиле

Сотрудники следственного комитета России по Свердловской области возбудили уголовное дело по факту смерти 8-летнего ребенка в результате пожара в Нижнем Тагиле. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР региона.

"В ходе расследования уголовного дела (ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)), следователем СКР устанавливаются все обстоятельства случившейся трагедии, а также причины и условия, которые способствовали возникновению этой ситуации, закончившейся смертью малолетнего ребенка", - сообщили в ведомстве.

Напомним, возгорание произошло в квартире дома по улице Циолковского. В ходе тушения внутри был обнаружен ребенок 2008 г.р.. Мальчик находился без сознания. Во время реанимационных мероприятий второклассник скончался в автомобиле "скорой помощи". Предварительной причиной пожара стало замыкание электропроводки выключателя в коридоре. Сейчас прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила выясняет все обстоятельства трагического ЧП.

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Возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в пожаре в Нижнем Тагиле

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Теги: ребенок, пожар, прокуратура, Нижний Тагил



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