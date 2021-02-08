Бывший тренер "Амкара" готов вернуться в клуб только в качестве консультанта

Бывший главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев заявил, что готов вернуться в возрожденный клуб только в качестве консультанта, сообщают "РИА Новости".

"Мы недавно подписали четырёхстороннее соглашение с Российским футбольным союзом (РФС) и Минспорта РФ о развитии футбола в республике. Помимо этого, у нас есть масса проектов, связанных с подъемом футбола в Дагестане, все это продвигается и мной в том числе, поэтому было бы неправильно сказать, что я вернусь в Пермь, где мне очень нравилось, кстати. Но быть в контакте, помогать я готов, я на связи", - приводит издание слова Гаджиева.

По словам бывшего тренера клуба, он может появиться в краевой столице в качестве гостя и обменяться мнениями по перспективам развития клуба.

Напомним, из-за финансовых проблем "Амкар" 13 июня 2018 г. лишился лицензии РФС на следующий сезон. Руководство клуба приняло решение о ликвидации. Заявление о банкротстве организации подал президент клуба Геннадий Шилов. Арбитражный суд Прикамья 6 ноября иск удовлетворил.

7 августа "Амкар" был возрожден. Бренд спортивного коллектива был передан действующей футбольной команде "Академия".