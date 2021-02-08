В Свердловской области за выходные снизилась заболеваемость ковидом

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрирован 301 новый случай коронавируса. Заболеваемость за выходные снизилась.

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Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, диагноз оказался лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (73 случая) и других муниципалитетов. По официальным данным, с начала пандемии на Среднем Урале выявлено 73 тыс. 88 случаев новой коронавирусной инфекции.

За сутки в регионе было выписано 317 человек и скончались еще 12 заболевших ковидом. Общее число выписанных свердловчан достигло 65 тыс. 845, скончались 2 тыс. 144 пациента.

Стоит отметить, что за последние дни в Свердловской области наблюдается определенное снижение заболеваемости коронавирусом. Так, в минувшую субботу в регионе было выявлено еще 323 случая COVID-19, а в воскресенье новых заболевших было уже 313. При этом суточная смертность пока остается на одном уровне - 13 умерших в субботу и 11 в воскресенье.