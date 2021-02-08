08 Февраля 2021
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Общество Ямало-Ненецкий АО
неформальная занятость, серая зарплата (2015) | Фото: frant.me

Четверо ямальских детей отсудили у "Арктик медиа" свыше 300 тысяч за летнюю подработку

Прокуратура Салехарда помогла четверым несовершеннолетним восстановить свои трудовые права и получить честно заработные деньги.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры ЯНАО, летом прошлого года подростки устроились разнорабочими в ООО "Арктик медиа". Организация решила не заключать с несовершеннолетними трудовые отношения, в связи с чем, по окончанию робот, отказалась выплачивать заработную плату, компенсацию за задержку выплаты окончательного расчета и неиспользованный отпуск, а также не произвела страховые взносы и налоговые отчисления.

Прокурор города внес представление руководителю организации. В отношении ООО "Арктик медиа" были возбуждены административные дела по ч. 4, ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права) и ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации). После в суд были направлены исковые заявления.

Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. В пользу несовершеннолетних суд взыскал 306 тыс. руб. Также виновным лицам ООО "Арктик медиа" назначены штрафы на общую сумму в 226 тыс. руб.

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Четверо ямальских детей отсудили у "Арктик медиа" свыше 300 тысяч за летнюю подработку

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Теги: Арктик медиа, несовершеннолетние, летняя работа, суд, прокуратура



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