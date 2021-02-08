08 Февраля 2021
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Общество В России Москва
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Впервые с конца октября в России меньше 16 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

За последние сутки в России выявлено 15 916 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 407 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 15 881 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 983 197 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 77 068 летальных исходов, выздоровел 3 472 091 человек.

Вот как выглядит распределение новых случаев по регионам:

Москва - 1728

Санкт-Петербург - 1551

Московская область - 912

Нижегородская область - 465

Воронежская область - 368

Ростовская область - 359

Свердловская область - 301

Самарская область - 300

Пермский край - 274

Челябинская область - 270

Красноярский край - 258

Иркутская область - 257

Вологодская область - 254

Волгоградская область - 237

Саратовская область - 236

Архангельская область - 231

Ставропольский край - 222

Пензенская область - 211

Ленинградская область - 205

Забайкальский край - 201

Хабаровский край - 198

Приморский край - 190

Тверская область - 182

Краснодарский край - 181

Республика Карелия - 180

Ярославская область - 179

Алтайский край - 176

Курская область - 169

Ульяновская область - 167

Смоленская область - 165

Калининградская область - 165

Брянская область - 165

Омская область - 164

Ивановская область - 163

Республика Башкортостан - 163

Тульская область - 162

Белгородская область - 161

Кировская область - 156

Калужская область - 152

Астраханская область - 152

Орловская область - 151

Владимирская область - 148

Оренбургская область - 146

Мурманская область - 143

Липецкая область - 141

Ханты-Мансийский автономный округ - 140

Тамбовская область - 139

Республика Коми - 133

Республика Бурятия - 130

Тюменская область - 128

Новосибирская область - 128

Республика Крым - 125

Новгородская область - 122

Рязанская область - 101

Кемеровская область - 97

Удмуртская Республика - 96

Псковская область - 93

Курганская область - 91

Севастополь - 90

Сахалинская область - 86

Республика Саха (Якутия) - 85

Кабардино-Балкарская Республика - 84

Томская область - 83

Республика Татарстан - 82

Республика Чувашия – 79

Амурская область - 72

Республика Дагестан - 71

Республика Мордовия - 70

Республика Калмыкия - 66

Ямало-Ненецкий автономный округ - 65

Карачаево-Черкесская Республика - 60

Костромская область - 58

Республика Северная Осетия-Алания - 53

Камчатский край - 50

Республика Хакасия - 48

Республика Алтай - 45

Республика Марий Эл - 43

Республика Адыгея - 38

Республика Ингушетия - 33

Чеченская Республика - 31

Республика Тыва - 17

Магаданская область - 13

Еврейская автономная область - 8

Чукотский автономный округ - 3

Ненецкий автономный округ - 1

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Впервые с конца октября в России меньше 16 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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