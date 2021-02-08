Впервые с конца октября в России меньше 16 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
За последние сутки в России выявлено 15 916 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 407 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 15 881 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 983 197 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 77 068 летальных исходов, выздоровел 3 472 091 человек.
Вот как выглядит распределение новых случаев по регионам:
Москва - 1728
Санкт-Петербург - 1551
Московская область - 912
Нижегородская область - 465
Воронежская область - 368
Ростовская область - 359
Свердловская область - 301
Самарская область - 300
Пермский край - 274
Челябинская область - 270
Красноярский край - 258
Иркутская область - 257
Вологодская область - 254
Волгоградская область - 237
Саратовская область - 236
Архангельская область - 231
Ставропольский край - 222
Пензенская область - 211
Ленинградская область - 205
Забайкальский край - 201
Хабаровский край - 198
Приморский край - 190
Тверская область - 182
Краснодарский край - 181
Республика Карелия - 180
Ярославская область - 179
Алтайский край - 176
Курская область - 169
Ульяновская область - 167
Смоленская область - 165
Калининградская область - 165
Брянская область - 165
Омская область - 164
Ивановская область - 163
Республика Башкортостан - 163
Тульская область - 162
Белгородская область - 161
Кировская область - 156
Калужская область - 152
Астраханская область - 152
Орловская область - 151
Владимирская область - 148
Оренбургская область - 146
Мурманская область - 143
Липецкая область - 141
Ханты-Мансийский автономный округ - 140
Тамбовская область - 139
Республика Коми - 133
Республика Бурятия - 130
Тюменская область - 128
Новосибирская область - 128
Республика Крым - 125
Новгородская область - 122
Рязанская область - 101
Кемеровская область - 97
Удмуртская Республика - 96
Псковская область - 93
Курганская область - 91
Севастополь - 90
Сахалинская область - 86
Республика Саха (Якутия) - 85
Кабардино-Балкарская Республика - 84
Томская область - 83
Республика Татарстан - 82
Республика Чувашия – 79
Амурская область - 72
Республика Дагестан - 71
Республика Мордовия - 70
Республика Калмыкия - 66
Ямало-Ненецкий автономный округ - 65
Карачаево-Черкесская Республика - 60
Костромская область - 58
Республика Северная Осетия-Алания - 53
Камчатский край - 50
Республика Хакасия - 48
Республика Алтай - 45
Республика Марий Эл - 43
Республика Адыгея - 38
Республика Ингушетия - 33
Чеченская Республика - 31
Республика Тыва - 17
Магаданская область - 13
Еврейская автономная область - 8
Чукотский автономный округ - 3
Ненецкий автономный округ - 1