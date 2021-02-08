Минэкономразвития готовит пакет мер по снижении уровня безработицы

В ближайшее время в Минэкономразвития представят пакет мер по снижении уровня безработицы в России. Одной из них станет "перезагрузка" центров занятости, сообщает "Парламентская газета".

Недавно проблема безработицы была одной из тем совещания президента с правительством. Было отмечено, что для восстановления занятости до прежнего уровня нужно до конца 2021 года трудоустроить 1 млн россиян. 4 февраля глава Минэкономразвития Максим Решетников объявил о подготовке пакета мер по снижению безработицы.

Газета пишет, что одной из идей является связать зарплаты сотрудников центров занятости с количеством трудоустроенных через них людей.

Сенатор Владимир Кравченко уверен, что снижение безработицы в России напрямую зависит от развития предприятий реального сектора экономики. Но пока что оттуда происходит лишь отток квалифицированных кадров. Причиной он считает политику Минфина, который запрещает госинвистиции в реальный сектор.

Он отмечает, что молодежная безработица почти в три раза выше, чем в среднем по стране . Выпускники вузов идут работать не по специальности, а в сферу услуг, а та из-за ограничений сильно "просела". И это еще больше усугубляет проблему.

Для оживления рынка строительства обсуждается также идея убрать первоначальный взнос по ипотеке для молодых россиян.

По данным Решетникова, сейчас реальная безработица в России составляет 5,9% - это 4,4 млн человек.