08 Февраля 2021
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Общество В России
Гринвич Гипербола магазин супермаркет прилавок винный отдел вино алкоголь (2014) | Фото:Накануне.RU

Крепкий алкоголь предложили убрать из продуктовых магазинов

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил продавать алкоголь крепче 15% только в специализированных магазинах.

Идею Хамзаев изложил в письме главе Минпромторга Денису Мантурову, пишет RT.

По его мнению, в настоящее время торговые площади с крепким алкоголем исполняют рекламную функцию. В том числе бутылки видят дети, с которыми родители пришли в продуктовый магазин.

Ранее Хамзаев, который также является главой "Трезвой России", просил правительство России запретить продажу так называемого "детского шампанского". Кроме того, он предлагал запретить продажу алкоголя 1 и 2 января.

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Крепкий алкоголь предложили убрать из продуктовых магазинов

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Теги: крепкий алкоголь, продуктовые магазины, алкомаркеты



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