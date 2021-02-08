Крепкий алкоголь предложили убрать из продуктовых магазинов

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил продавать алкоголь крепче 15% только в специализированных магазинах.

Идею Хамзаев изложил в письме главе Минпромторга Денису Мантурову, пишет RT.

По его мнению, в настоящее время торговые площади с крепким алкоголем исполняют рекламную функцию. В том числе бутылки видят дети, с которыми родители пришли в продуктовый магазин.

Ранее Хамзаев, который также является главой "Трезвой России", просил правительство России запретить продажу так называемого "детского шампанского". Кроме того, он предлагал запретить продажу алкоголя 1 и 2 января.