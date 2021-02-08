На турецких курортах в прошлом году коронавирусом заразились более 400 россиян

В минувшем году 438 россиян, побывавших на турецких курортах в провинциях Анталья и Мугла, заразились коронавирусом, 11 из них умерли. Всего же в этих регионах отдохнуло более 1,5 млн россиян, и в российском посольстве меры, принятые местными властями, оценивают как эффективные.

"Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, наши туристы все-таки смогли массово посетить Турцию. В общей сложности, как объявлено турецкими властями, в 2020 году сюда приехало более 2 миллионов россиян. Из них в Анталью и Муглу, то есть на курорты турецкого юга – порядка 1,6 миллиона, причем эта цифра охватывает преимущественно период с августа, когда было возобновлено авиасообщение", - заявил в интервью РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов.

Напомним, турецкие власти ввели довольно жесткие ограничения для тех, кто отдыхает самостоятельно, но и в "пакетных" турах в какой-то момент туристы оказались буквально "заключены" на территории своего отеля.