В Челябинске детей, потерявших билеты, высадили из трамвая

В Челябинске контролеры высадили из трамвая детей, потерявших билеты, передает корреспондент Накануне.RU

Инцидент произошел днем 7 февраля в трамвае №3. Как рассказала кондуктор Наталья Кузьмина, дети оплатили проезд, но при проверке не смогли найти билеты.

"Трое детей зашли, оплатили проезд, я им выбила три чека одной лентой. Дети ехали, все было нормально. Зашли контролеры... Они проверили билеты у всех, дошла очередь до детей, но они куда-то сунули эти билеты и им не смогли предъявить. Контролеры высадили их с вагона, дети не доехали до своей остановки. На меня составили акт, что у меня безбилетные пассажиры. Им все доказывают, что дети брали билеты, но они высадили и на меня написали акт. Даже если бы дети ехали без билета, мы не имеем право их высадить, но дети оплатили, они взяли билеты", - рассказала она.