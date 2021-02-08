Иллюзия защищенности: в Нижнем Тагиле в случае ЧС аутсорсер не обязан отправлять "скорую помощь" на вызов

Машины "скорой помощи" Нижнего Тагила для выезда на вызовы в случае чрезвычайных ситуаций могут быть не предоставлены. Такой пункт заложен в контракт ООО "РТ – Социальная сфера" с нижнетагильской мэрией. Как передает корреспондент Накануне.RU, в свердловском минздраве подтвердили, что в случае опасных ситуаций аутсорсер может не выводить на линию автомобили с двух подстанций.

Так, один из пунктов контракта, озаглавленный как "обстоятельства непреодолимой силы" гласит: "Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по контракту, если оно явилось следствием возникновения действий непреодолимой силы, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными способами, а именно: землетрясения, пожары, наводнения, запретительные акты (решения) органов государственной власти Российской Федерации и другие события чрезвычайного характера, влияющие на исполнение обязательств по контракту".

Тем самым, в случае пожаров и наводнений, а также других ЧС, может возникнуть абсурдная ситуация, при которой медикам будет нужно выехать на работу, а машин выделенных не окажется.

Данный контракт действует уже с 1 февраля.

В пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области на такие опасения ответили, фактически подтверждая подобный сценарий: стороны могут абсолютно свободно закладывать любые пункты о функционировании "скорой помощи" со ссылкой на Гражданский кодекс.

"Относительно наличия у заказчика права приобретать услуги у "сторонних коммерческих организаций", в том числе те, которые являются основным видом деятельности заказчика, сообщаю, что, согласно ч.1 ст.421 Гражданского кодекса РФ, граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Нормативными правовыми актами заключение бюджетными учреждениями договоров оказания услуг не запрещено", - пояснили в инстанции.

Также, комментируя переход на аутсорсинг подстанций Нижнего Тагила, в минздраве косвенно подтвердили , что станция скорой медицинской помощи может покупать у другой компании, оказывающей услуги скорой медицинской помощи эту услугу.

В минздраве Свердловской области не смогли подтвердить и слова об эффективности системы аутсорсинга на "скорой", заявив об отсутствии цифр стоимости машино-часа. Ранее об эффективности аутсорсинга заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"В настоящее время определить сумму фактических расходов на один машино-час при оказании услуг скорой медицинской помощи не представляется возможным в связи с отсутствием финансовой отчетности за 2020 год. Стоимость одного машино-часа при оказании услуг скорой медицинской помощи на 2021 год предусмотрена условиями контракта", - заключили в ведомстве.

Напомним, что перевод подстанций "скорой помощи" Ленинского и Дзержинского районов Нижнего Тагила вызвал резкое недовольство водителей. Так, на Театральной площади города состоялся протестный народный сход, были отправлены запросы в Генеральную прокуратуру и в администрацию президента.

После первой недели работы водители пожаловались на качество автомобилей, предоставленных ООО "РТ – Социальная сфера".