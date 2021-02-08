08 Февраля 2021
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Политика Тюменская область
Николай Бондаренко, Тюмень (2021) | Фото: Тюменский обком КПРФ

"Забрать у олигархов и поделить". О чём говорил в Тюмени задержанный сегодня депутат Бондаренко

Саратовский депутат от КПРФ Николай Бондаренко, задержанный сегодня, в середине января побывал в Тюмени, где встретился со сторонниками. Во время одной из последних своих поездок в регионы он рассказал сибирскому и уральскому активу партии о возможности роста благосостояния россиян через "экспроприацию" богатств олигархов.

Во время встречи в Тюмени, на которую собрались подписчики канала Бондаренко из различных городов и регионов (в частности, Кургана, Екатеринбурга, Ишима, Тобольска), в здании обкома не смогли поместиться все желающие послушать саратовского гостя. Политик вышел на улицу и начал выступать, стоя в сугробе.

"Если мы деньги 10 богатейших людей России поделим между всем гражданами, каждому из них достанется по 15 тыс. руб. Просто 10 человек всего лишатся! Да, я хочу взять и поделить. Нашей стране это только поможет. А если не 10 взять, а 110?! А если взять деньги всяких Захарченко и прочих?! Нас объединить должны наши дети, которых завтра кормить будет нечем. Через 30 лет они подойдут к нам и скажут: "А как в России жить теперь?". Все деревья проданы в Китай, вся нефть – в Америку, весь газ – в Европу", – отмечал Николай Бондаренко.

Николай Бондаренко, Тюмень(2021)|Фото: Тюменский обком КПРФ

Николай Бондаренко, Тюмень(2021)|Фото: Тюменский обком КПРФ

Сегодня стало известно, что ему предъявили претензии по административной статье за нарушения на акции 31 января. А на минувшей неделе сообщалось, что он может пойти на выборы в Госдуму по округу спикера нижней палаты Вячеслава Володина.

Напомним, Бондаренко ведет свой ютуб-канал "Дневник депутата", на котором свыше миллиона подписчиков. Парламентарий известен тем, что сидел на "макаронной" диете и питался на 3,5 тыс. руб. в месяц после скандального заявления саратовского министра Натальи Соколовой. Кроме того, Бондаренко проверяли на экстремизм из-за высказываний против пенсионной "реформы".

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"Забрать у олигархов и поделить". О чём говорил в Тюмени задержанный сегодня депутат Бондаренко

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Теги: Николай Бондаренко, встреча, коммунист



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Развитие сюжета:

Ранее 08.02.2021 11:57 Мск Протокол на депутата Бондаренко за участие в незаконной акции поступил в суд
Ранее 08.02.2021 11:25 Мск В КПРФ опровергли связь между задержанием Бондаренко и его выдвижением в Госдуму

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Ранее 08.02.2021 09:31 Мск В Саратове задержан депутат Николай Бондаренко

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