08 Февраля 2021
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крым россия карта (2015) | Фото:

День принятия Крыма в состав Российской империи может стать памятной датой

19 апреля может стать памятной датой в России как День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Соответствующий законопроект планируется рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию, поскольку в этот день в 1783 году Екатерина II подписала Высочайший Манифест.
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Документ подготовлен группой сенаторов во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. в которую входят депутаты Госдумы и Совета Федерации от Крыма и Севастополя. В пояснительной записке указывается, что присоединение было не захватом, а по просьбе жителей этих территорий, страдающих от войн, и стало легитимной формой вхождения Крыма в состав России. А уже в феврале 1784 года Турция признала главенство России над принятыми в ее состав территориями.

Благодаря этому все жители Крыма получили равные права с другими подданными империи, а регион стал быстро развиваться и сделался одним из экономических, рекреационно-туристических, культурных и военных центров юга страны.

Передача же Крыма в состав УССР в 1954 году была проведена с нарушениями и противоречила Конституции СССР и РСФСР. А Севастополь вообще был городом республиканского подчинения и не входил в Крымскую область, а юридически оставался под юрисдикцией РСФСР. Верховный Совет РФ 9 июля 1993 года утвердил российский федеральный статус своим постановлением.

Таким образом, установление новой памятной даты подтверждает непрерывность пребывания Крыма и Севастополя в составе Российского государства, в том числе правомерность и историческую обоснованность референдума 2014 года о воссоединении с Россией, заключают авторы законопроекта.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявлял, что если бы при подписании Беловежских соглашений Борис Ельцин поставил вопрос о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией как условии признания незалежности Украины, то Леонид Кравчук на радостях согласился бы на любое условие. Но Ельцин махнул рукой на исторические русские земли.

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День принятия Крыма в состав Российской империи может стать памятной датой

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Теги: Крым, Севастополь, Российская империя



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