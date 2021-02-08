"Спутник ВИ". Тагильские осужденные зачитали рэп в поддержку вакцинации от коронавируса

Осужденные ИК-12 в Нижнем Тагиле сняли музыкальный клип, мотивирующий граждан пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции. Композиция "Спутник V" была создана творческой группой осужденных при поддержке воспитательного отдела.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области, в клипе использованы текст и музыка собственного сочинения. За вокал и читку отвечал Александр Заяц, а за музыку Евгений Кудрин. Оба осужденных трудоустроены на производстве изделий из металла, швейной продукции и мебели.