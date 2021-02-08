Волна "минирований" прокатилась по российским регионам: школьникам отменили уроки

Волна "минирований" прошлась по регионам России. Так, в школах Красноярска были отменены уроки в первую смену из-за сообщений об угрозах терроризма. Детей эвакуировали.

На местах работают сотрудники полиции, устанавливаются источники информации о "минировании", пишет Regnum.

Также утром 8 февраля сообщения о минировании школ поступали из Приморья, Чукотки, Амурской области, Сахалина, Тамбовской области. Пока информация об угрозе не подтвердилась.

Кроме того, уроки из-за угрозы терактов отменили в школах Северной Осетии.

Волна "минирований" в столице, а также в других городах России, длится с конца 2019 года. В конце января на Среднем Урале были эвакуированы детсады и школы из-за анонимных звонков об угрозах взрыва.