11-летний житель Пыть-Яха провалился в открытый канализационный колодец

Сотрудники Росгвардии ХМАО-Югры спасли 11-летнего жителя Пыть-Яха упавшего в открытый канализационный колодец. Инцидент произошел возле многоквартирного дома в пятом микрорайоне города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росгвардии округа, мальчик пробыл в промерзшей яме несколько часов, после чего сержанты полиции Курбан Саидов и Марат Темиков извлекли ребенка из колодца и вызвали бригаду "скорой помощи". Мальчика отогрели, а после того, как медики убедились, что его жизни ничего не угрожает, ребенка доставили домой и передали его родителям.