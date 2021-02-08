08 Февраля 2021
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Общество В России
электронный дневник, дети, секc-закладка, интернет (2014) | Фото: livejournal.com

На 62% выросло число обращений по вопросам информационной безопасности детей - Кузнецова

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что в стране за последний год, когда дети из-за коронавируса стали проводить намного больше времени перед экраном, резко увеличилось число обращений родителей по вопросам информационной безопасности детей - на 62%. Об этом сообщают "Известия".
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"Возможно, это связано с тем, что родители сели вместе с детьми за гаджеты и пришли в ужас. Они увидели, с чем сталкиваются наши дети в интернете", - сказала она.

По мнению Кузнецовой, взрослые до сих пор недооценивают реальность виртуальных угроз. А дети там как "на перекрестке без светофора".

"У ребенка должен быть четкий навигатор безопасности. Если тебе пишет незнакомый человек, нельзя ни рассказывать, где ты живешь, ни как тебя зовут, ни дома ли родители. Самое верное - это разумное ограничение и предоставление альтернативы", - отметила она.

Ранее специалист в области искусственного интеллекта и социальных сетей, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов, недавно вошедший в Совет по правам человека при президенте РФ, заявил на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что интернет превратился в community вроде водопровода или электричества, но не решен главный вопрос - о безопасности этой услуги.

"Когда вы открываете кран дома, то не беспокоитесь, что оттуда потечет яд. То есть, оставляя детей наедине с краном, вы не беспокоитесь, потому что вода в кране базово безопасно. С интернетом это не так. Это открытый кран, причем их в доме сейчас штук шесть, и оттуда может внезапно потечь абсолютно токсичная дрянь. А дети, привыкшие жить в контролируемом пространстве, заходят в интернет как контролируемое пространство. Но это акультурное пространство, в котором никто не обеспечивает безопасность", - подчеркнул эксперт.

Напомним, 1 февраля вступил в силу закон о саморегулировании соцсетей, который обязывает их выявлять и блокировать противоправную информацию.

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На 62% выросло число обращений по вопросам информационной безопасности детей - Кузнецова

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Теги: интернет, дети, Анна Кузнецова



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