08 Февраля 2021
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Совет коммунистов Пермского края (2021) | Фото: facebook.com/sergej.andreanov

В Прикамье исключенные из КПРФ заявили о расколе в партии и создали "Совет коммунистов Пермского края"

В КПРФ Пермского края произошел раскол. Об этом заявил исключенный из партии бывший первый секретарь Свердловского райкома КПРФ Сергей Андреянов в своем Facebook, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, исключенные и действующие члены КПРФ, оппозиционные по отношению к руководству крайкома, создали "Совет коммунистов Пермского края". Руководство регионального отделения партии он обвинил в фальсификации конференции краевого отделения КПРФ.

"Многие делегаты, как бы избранные от местных отделений края, представлены членами одного местного отделения КПРФ, в реальности их никто не избирал, а вот многие действительно избранные делегаты, состоящие на учете в своих местных отделениях КПРФ, на Конференцию допущены не были. Накануне большой избирательной кампании происходит настоящий разгром краевой организации КПРФ. Исключены активные коммунисты, разрушены Коми-Пермяцкий окружком, Свердловский райком, а теперь еще и Комсомольская организация, у остальных недовольных нет возможности заявить свое мнение. В этой в связи, для координации совместной работы силами действующих членов КПРФ и исключенных, а также Левым Фронтом и Комсомолом учреждено общественное движение "Совет коммунистов Пермского края" для защиты краевого отделения КПРФ от окончательного разгрома", - заявил он.

Первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова заявила, что никакого раскола в партии нет. По ее словам, происходящее - попытка захватить власть. Исключенный Андреянов якобы желал получить должность руководителя регионального отделения, но комитет не позволил.

"Это нормальная, рабочая, внутрипартийная ситуация. Люди считали, что если они в партии давно, то могут позволить себе больше, чем другие, что им все будет сходить с рук", - заявила она.

Из партии были исключены Сергей Андреянов и депутат законодательного собрания Пермского края Михаил Осокин.

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В Прикамье исключенные из КПРФ заявили о расколе в партии и создали "Совет коммунистов Пермского края"

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Теги: Совет коммунистов Пермского края, Сергей Андреянов, Ксения Айтакова, КПРФ



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