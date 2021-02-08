Пожар в екатеринбургской высотке потушен. Прокуратура начала проверку

Прокуратура начала проверку после крупного пожара в Екатеринбурге.

Напомним, сегодня утром поступил сигнал о возгорании на улице Белинского, 83 в уральской столице. Горели электрощитки в 23-этажном административном здании.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в настоящий момент открытое горение ликвидировано. На площади в 100 погонных метров сгорели кабеля в электрощитовых с 1-го по 16-й этажи. Тушение осложнялось закрытыми на замок электрощитовыми, высокой температурой на верхних этажах и плотным задымлением в здании.

По уточненным сведениям, из здания были спасены 24 человека, в том числе восемь с помощью специальных устройств. По данным МЧС, в результате пожара пострадали два человека, они госпитализированы в медицинское учреждение. Сейчас на месте ведется проливка и разборка сгоревших конструкций.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга выясняет обстоятельства возгорания 23-этажного офисного здания на Белинского. На место лично выехал районный прокурор Игорь Корелов.

По данным надзорного ведомства, наиболее вероятной причиной инцидента стало короткое замыкание в электрощитовой. Ход расследования причин пожара находится на контроле прокуратуры района.