Пожар в екатеринбургской высотке потушен. Прокуратура начала проверку

08 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Навальному дали реальный срок

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
Пожар в административном здании на ул. Белинского, 83 (2021) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Пожар в екатеринбургской высотке потушен. Прокуратура начала проверку

Прокуратура начала проверку после крупного пожара в Екатеринбурге.

Напомним, сегодня утром поступил сигнал о возгорании на улице Белинского, 83 в уральской столице. Горели электрощитки в 23-этажном административном здании.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в настоящий момент открытое горение ликвидировано. На площади в 100 погонных метров сгорели кабеля в электрощитовых с 1-го по 16-й этажи. Тушение осложнялось закрытыми на замок электрощитовыми, высокой температурой на верхних этажах и плотным задымлением в здании.

пожар на Белинского(2021)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

По уточненным сведениям, из здания были спасены 24 человека, в том числе восемь с помощью специальных устройств. По данным МЧС, в результате пожара пострадали два человека, они госпитализированы в медицинское учреждение. Сейчас на месте ведется проливка и разборка сгоревших конструкций.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга выясняет обстоятельства возгорания 23-этажного офисного здания на Белинского. На место лично выехал районный прокурор Игорь Корелов.

Пожар в административном здании по ул. Белинского(2021)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

По данным надзорного ведомства, наиболее вероятной причиной инцидента стало короткое замыкание в электрощитовой. Ход расследования причин пожара находится на контроле прокуратуры района.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пожар в екатеринбургской высотке потушен. Прокуратура начала проверку

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: пожар, Белинского, прокуратура, МЧС, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.02.2021 07:39 Мск В Екатеринбурге два человека пострадали при пожаре в 23-этажной высотке

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети