На Южном Урале за сутки скончались 16 человек с COVID-19

В Челябинской области за сутки подтверждено 269 случаев COVID-19, 16 человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 47 тыс. 398 человек.

В настоящий момент в регионе 7 тыс. 916 заболевших. За сутки выписаны 564 человека, всего в регионе выздоровели 37 тыс. 621 пациент.

За прошедшие сутки умерло 16 человек, из них десять от коронавируса. Еще у шести человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием.