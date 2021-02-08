08 Февраля 2021
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вакцинация, ГамКовидВАК (2021) | Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В Кремле рассчитывают на спад пандемии к лету: Август будет уже с открытым забралом"

В Кремле рассчитывают, что в августе этого года не только в России, но и в целом на планете количество людей с иммунитетом к коронавирусу достигнет 60%, то есть сформируется коллективный иммунитет.

"Я думаю, что к середине лета, - цитирует ТАСС пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. - То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом".

Он напомнил, что, согласно расчетам иммунологов, необходимо, чтобы иммунитет появился примерно у 60% населения планеты, причем как естественным, так и искусственным путем. "Мне кажется, что такая иммунизация где-то к середине лета должна наступить", - добавил Песков.

Впрочем, во Всемирной организации здравоохранения видят неравномерность распределения вакцин по странам. Многие бедные страны, в которых нет собственной разработки вакцин, до сих пор не получили ни одной дозы препарата и неизвестно когда получат.

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В Кремле рассчитывают на спад пандемии к лету: Август будет уже с открытым забралом"

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Теги: коллективный иммунитет, вакцинация, дмитрий песков



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