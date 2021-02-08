Иран выразил России протест из-за названия Персидского залива

Иран направил в МИД России ноту протеста из-за публикации в Twitter, в которой Персидский залив был назван Арабским заливом.

Об этом сообщил официальный представитель МИД Исламской Республики Саид Хатибзаде. Он уточнил, что речь идет о твите российского ведомства в арабоязычной версии официального аккаунта МИД России в Twitter.

Как отмечает Regnum, Иран единственный, кто использует рекомендованное ООН название "Персидский залив". В арабских странах Персидский залив называют Арабским.