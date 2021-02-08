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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Герб Югры (2020) | Фото: admmegion.ru

Новый герб Югры внесли в государственный геральдический регистр

Утвержденный в декабре пошлого года новый герб ХМАО-Югры внесли в государственный геральдический регистр России. Соответствующее письмо направил государственный герольдмейстер Георгий Вилинбахов в адрес главы региона Натальи Комаровой, сообщили Накануне.RU в департаменте внешних и общественных связей округа.

"Имеем честь сообщить, что на основании вашего представления герб Ханты-Мансийского автономного округа внесен в государственный геральдический регистр Российской Федерации. Рады поздравить с завершением долгой и непростой работы, обеспечивающей Югру достойным символом", – написал Вилинбахов.

Напомним, что новый внешний вид герба прорабатывался сразу несколькими историками, учеными, а также авторской группой во главе с редактором сетевого издания "Геральдика.ру" Юрия Росича. Помимо этого он также прошел широкое общественное обсуждение, в котором приняли участие представители общественной палаты округа, жители автономного округа, представители общественных советов, молодежного парламента, коренных малочисленных народов Севера, волонтерского движения, союза писателей России, ветеранских организаций и креативного кластера. В итоге, за финальный дизайн герба проголосовало более 50% югорчан в социальных сетях.

Новый герб носит сразу несколько изменений. Первое – это появление двух золотых медведей, которые держат флаг округа и стоят на кедровых ветках. В центре двухголовая мифическая птица "Кат ухуп вой". Факел на короне символизирует нефтегазодобывающую деятельность, а золотые медведи считаются хранителями и хозяевами тайги. Внизу герба, вместо надписи "Югра" появилась новая, цитирующая одну из строчек окружного гимна: "Делами великая".

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Новый герб Югры внесли в государственный геральдический регистр

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Теги: герб, Югра, государственный регистр



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