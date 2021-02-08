В Челябинске ветврача ветеринарной станции будут судить за взятки

Ветеринарного врача ОГУ "Челябинская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных" будут судить по обвинению в получении взяток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2018-2019 гг. обвиняемый получил 65 тыс. руб. от представителей трех индивидуальных предпринимателей за оформление ветеринарных сопроводительных документов без проведения ветеринарно-санитарной оценки реализуемого товара, без осмотра транспортных средств, тары, упаковки и других материалов.

Обвиняемый вину признал полностью.