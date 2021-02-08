08 Февраля 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске ветврача ветеринарной станции будут судить за взятки

Ветеринарного врача ОГУ "Челябинская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных" будут судить по обвинению в получении взяток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2018-2019 гг. обвиняемый получил 65 тыс. руб. от представителей трех индивидуальных предпринимателей за оформление ветеринарных сопроводительных документов без проведения ветеринарно-санитарной оценки реализуемого товара, без осмотра транспортных средств, тары, упаковки и других материалов.

Обвиняемый вину признал полностью.

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В Челябинске ветврача ветеринарной станции будут судить за взятки

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Теги: ветеринарный врач, суд, взятка,



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