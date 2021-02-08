08 Февраля 2021
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Экономика В России Москва
подстанция электричество электростанция (2013) | Фото:

Спрос падает, а цены растут: в России рекордно подорожало электричество на оптовом рынке

Несмотря на сильнейшее за последние десять лет падение спроса на электроэнергию, оптовые цены на нее в 2020 году достигли максимальных значений. И есть вероятность, что это не предел.

По данным обзора "Совета рынка", на который ссылается "Коммерсант", цены на электричество в минувшем году достигли пятилетнего максимума.

Отмечается, что рост произошел за счет повышения цен на мощность выше инфляции. Плата за мощность включает в себя обязательные нерыночные надбавки – строительство электростанций по механизму договоров поставки мощности. В прошлом году общий платеж вырос из-за ввода энергоблока Нововоронежской АЭС-2, Зарамагской ГЭС-1 и новых ВИЭ, а также увеличения цены некоторых новых ТЭС по программе ДПМ. Причем из-за снижения спроса общий платеж распределялся на меньшее число потребителей, что и стало причиной роста удельных цен.

"Энергорынок работает неправильно, углубляя спад и замедляя восстановление экономики: рост цены при сокращении спроса и избытке мощностей противоречит рыночным законам, поощряет отраслевую неэффективность и снижает привлекательность энергосистемы для потребителей",— заявили в "Сообществе потребителей энергии".

Аналитики прогнозируют, что в текущем году конечные цены на электроэнергию в среднем по стране могут вырасти еще на 5,5%.

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Спрос падает, а цены растут: в России рекордно подорожало электричество на оптовом рынке

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Теги: опровые цены, электроэнергия, снижение спроса



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