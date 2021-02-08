08 Февраля 2021
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Политика Свердловская область
Екатерина Ютяева (2021) | Фото: ТАСС

У главы свердловского минздрава появился шестой заместитель

В руководстве министерства здравоохранения Свердловской области произошли кадровые перестановки.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, заместителем министра назначена Екатерина Ютяева (на фото) - ранее она работала в статусе исполняющей обязанности. Ютяева стала уже шестым заместителем главы свердловского минздрава Андрея Карлова.

Кроме этого, у министра появились два советника. На должности назначены Борис Вологженинов и Дмитрий Поляков.

Напомним, Андрей Карлов был назначен министром здравоохранения Свердловской области в августе прошлого года. За это время ему пришлось разбираться с различными проблемами: ситуацией с выплатами качканарским врачам, которые пожаловались Владимиру Путину, нехваткой мест в моргах Серова из-за "оптимизации" и недовольством сотрудников "скорой помощи" Нижнего Тагила в связи с переводом на аутсорсинг. А в ноябре в регион с проверкой приезжала комиссия Минздрава РФ.

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У главы свердловского минздрава появился шестой заместитель

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Теги: Карлов, Ютяева, министр, заместитель



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