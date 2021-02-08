В Пермском крае суд перестал считать притворной сделкой соглашение между властями и ПЗСП

Семнадцатый апелляционный арбитражный суд частично удовлетворил жалобы администрации города и краевого правительства по делу о соглашении между мэрией Перми и ПЗСП, сообщает "Ъ".

По данным издания, суд исключил из мотивировочной части решения о том, что соглашение между сторонами было притворной сделкой, а также заключения арбитража о том, что целью соглашения была передача в бюджет Перми денежных средств в обмен на предоставление муниципальной услуги - содействие ПЗСП в утверждении документации по застройке участков на ул. Докучаева, 23, и бульвару Гагарина, 18.

В остальной части решение суда было оставлено без изменения – отказать девелоперу в требованиях к мэрии исполнить обязательства по соглашению.

История с соглашением тянется с августа 2019 г., когда между властями Пермского края, мэрией Перми и ПЗСП был заключен договор о реконструкции детского сада по ул. Братская, 10 на 235 мест, с последующей передачей его в собственность города на безвозмездной основе. Застройщик был обязан отремонтировать здание, а также обеспечить его всем необходимым оборудованием. Мэрия Перми взамен должна была оказать содействие в подготовке документации для застройки участков на ул. Докучаева и Гагарина. Документы для строительства на участке по ул. Докучаево согласовали, но на второй площадке проект застопорился. Застройщик обратился в суд, с требованием к мэрии – обеспечить и утвердить думой изменение генплана по бульвару Гагарина, 18, а также присудить за неисполнение решения арбитража неустойку — 100 тыс. руб. за каждый день.

В требованиях истцу было отказано. Суд расценил соглашение как договор пожертвования и решил, что документ является притворной сделкой, прикрывающей другую сделку (оказание муниципальных услуг на возмездной основе), которая тоже является ничтожной. В декабре в суд от краевых и городских властей, а также от ПЗСП поступили апелляционные жалобы на это решение.