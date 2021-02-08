На Алтае четыре человека погибли при сходе снега с крыши

Четыре человека погибли в Алтайском крае при сходе снега с крыши на территории элеватора.

В краевом управлении МЧС сообщили, что в регионе в последние дни наблюдались перепады температуры воздуха, периоды резкого потепления, метил. Это способствовало сходу снежных масс с крыш.

Так произошло и на станции Смазнево Заринского района. Снег сошел на сотрудников элеватора, под завалами оказалось восемь человек, четверо из них погибли.

Сейчас на месте происшествия работают следователи.