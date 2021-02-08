Зюганов напомнил Симоньян про обещания властей накануне пенсионной реформы

Высказывание главного редактора RT Маргариты Симоньян о пенсиях прокомментировал глава КПРФ Геннадий Зюганов.

Напомним, Симоньян в эфире передачи Владимира Соловьева так сказала о пенсиях в России: "Говорят - пенсии маленькие (...) Да, они маленькие. Но они на порядок больше, чем были. И будут расти, дайте только время нашей стране нормально развиваться без потрясений. Более того, их вообще не платили, про это вы забыли?".

В своем Telegram-канале лидер коммунистов пишет: "Мы ничего не забыли. Как и, например, обещаний власти о ежегодном повышении пенсий на 1 000 рублей после людоедской пенсионной реформы".

Он предложил Симоньян вспомнить, что "в советскую эпоху пожилым людям были гарантированы не только достойные пенсии, но и социальные гарантии: бесплатное жилье, "неоптимизированное" здравоохранение, "немонетизированные" поездки в санатории и на курорты".