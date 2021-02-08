08 Февраля 2021
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Акция протеста 2 февраля в Москве (2021) | Фото: mk.ru / Екатерина Шлычкова

Детям силовиков намерены дать льготы при поступлении в вузы

Дети сотрудников Росгвардии и МВД могут получить льготы при поступлении в высшие образовательные учреждения, пишут "Известия".

Законопроект поддержан правительством, уже в марте может быть принят Госдумой.

Автором инициативы являются депутаты Госдумы Александр Хинштейн, Василий Пискарев и Вячеслав Никонов. Они предлагают предоставить преимущественное право детям силовиков при поступлении в вузы, подведомственные МВД и Росгвардии.

Льготы также предлагается сохранить для детей действующих и бывших военнослужащих-контрактников, прослуживших не менее 20 лет, что предусмотрено действующим законодательством.

В кабмине отметили, что дети силовиков смогут воспользоваться правом "только при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях".

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Детям силовиков намерены дать льготы при поступлении в вузы

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Теги: силовики, дети, вузы



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