Детям силовиков намерены дать льготы при поступлении в вузы

Дети сотрудников Росгвардии и МВД могут получить льготы при поступлении в высшие образовательные учреждения, пишут "Известия".

Законопроект поддержан правительством, уже в марте может быть принят Госдумой.

Автором инициативы являются депутаты Госдумы Александр Хинштейн, Василий Пискарев и Вячеслав Никонов. Они предлагают предоставить преимущественное право детям силовиков при поступлении в вузы, подведомственные МВД и Росгвардии.

Льготы также предлагается сохранить для детей действующих и бывших военнослужащих-контрактников, прослуживших не менее 20 лет, что предусмотрено действующим законодательством.

В кабмине отметили, что дети силовиков смогут воспользоваться правом "только при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях".