Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к YouTube-ролику российского писателя

Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к видеоролику российского писателя Михаила Шахназарова.

"Администрацией видеохостинга был ограничен доступ к видеоролику, размещенному 26 января на авторском канале "Шах и Мат" и посвященному обзору новостей в России", - сообщили в надзорном ведомстве.

В письме к Google (этой компании принадлежит YouTube) отмечается, что "видеоролик посвящен анализу общественно-политической обстановки в России и не содержит запрещенной информации".

В Роскомнадзоре считают, что "такие действия администрации YouTube нарушают право граждан России на свободный доступ к информации".

Также в РКН в очередной раз призвали видеоблогеров переходить на российские видеоплатформы.