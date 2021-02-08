08 Февраля 2021
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Общество В России За рубежом Москва
(2011) | Фото: canoe.ca

Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к YouTube-ролику российского писателя

Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к видеоролику российского писателя Михаила Шахназарова.

"Администрацией видеохостинга был ограничен доступ к видеоролику, размещенному 26 января на авторском канале "Шах и Мат" и посвященному обзору новостей в России", - сообщили в надзорном ведомстве.

В письме к Google (этой компании принадлежит YouTube) отмечается, что "видеоролик посвящен анализу общественно-политической обстановки в России и не содержит запрещенной информации".

В Роскомнадзоре считают, что "такие действия администрации YouTube нарушают право граждан России на свободный доступ к информации".

Также в РКН в очередной раз призвали видеоблогеров переходить на российские видеоплатформы.  

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Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к YouTube-ролику российского писателя

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Теги: роскомнадзор, youtube, блокировка, google



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