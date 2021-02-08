Марина Аввакумова стала главой департамента образования Нового Уренгоя

Марина Аввакумова вступила в должность начальника департамента образования администрации Нового Уренгоя. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии. До этого Аввакумова некоторое время возглавляла представительный орган местного самоуправления, а в прошлом году была избрана депутатом гордумы седьмого созыва.

Марина Аввакумова имеет два высших образования по направлению "Математика" и "Государственное и муниципальное управление". После учебы в 1991 г. приехала на Крайний Север. Позже она устроилась в гимназию, в последствие занимая должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе средней школы №15, заместителя директора по учебной работе гимназии и директора средней школы №3. А в 2015 г. она была избрана депутатом городской думы шестого созыва.