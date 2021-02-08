В Екатеринбурге два человека пострадали при пожаре в 23-этажной высотке

МЧС наращивает группировку сил и средств на месте крупного пожара в Екатеринбурге. Есть пострадавшие.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня утром поступил сигнал о возгорании на улице Белинского, 83 в уральской столице. По предварительной информации, горят электрощитки с первого по девятый этаж в 23-этажном административном здании.

По лестничным маршам спасены 23 человека, шестеро из них с помощью масок дыхательных аппаратов. Два человека получили отравление продуктами горения, они госпитализированы.

Прямо сейчас на месте работают 63 человека личного состава, 14 единиц пожарно-спасательной техники и 16 звеньев газодымозащитной службы. Обследование помещений продолжается.

Как добавили в МЧС, работу огнеборцев осложняет сильное задымление внутри здания. На месте развернут штаб пожаротушения.