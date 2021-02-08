СМИ: Алексей Гордеев вернется в Воронеж в качестве лидера местных единороссов

Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев возглавит воронежский список "Единой России" на выборах в Госдуму в сентябре текущего года.

Он руководил регионом почти два срока и по-прежнему популярен у его жителей — настолько, что действующий воронежский губернатор Александр Гусев может и вовсе не принять участия в кампании. Вторым номером станет заместитель секретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко.

Как говорят эксперты, это не признак слабости Гусева, а следствие политического веса господина Гордеева, успевшего ранее поработать министром, вице-премьером и полпредом президента, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, московские власти постепенно определяются с кандидатами, которые будут представлять мегаполис на выборах в Госдуму в сентябре текущего года.

Среди возможных кандидатов-одномандатников называют популярного актера Дмитрия Певцова и ведущего ток-шоу "60 минут" Евгения Попова. Кроме того, в первую тройку московской группы партсписка партии "Единая Россия" могут войти главврач больницы №52 Марьяна Лысенко, а также действующий депутат и телеведущий Петр Толстой.