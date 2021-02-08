08 Февраля 2021
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Общество Свердловская область Уральский ФО
москва, дорожный знак &quot;кирпич&quot; (2010) | Фото:Накануне.RU

На трассах Свердловской области ограничено движение транспорта

В Свердловской области введены дополнительные ограничения движения на автодорогах.

Как сообщили Накануне.RU в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по области, на трассе Екатеринбург - Реж - Алапаевск в направлении из Екатеринбурга ограничили движение общественного и грузового транспорта.

На автодороге Верхняя Пышма - Среднеуральск - Исеть ограничение движения общественного транспорта введено с 9 по 17 км. Кроме того, ограничено автобусное сообщение из Нижней Салды, закрыто движение автобусов из Нижних Серег. В темное время суток на автодороге Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов в прямом направлении с 19 по 41 километр и с 313 по 326 км в обратном направлении будет ограничено движение грузового транспорта.

Напомним, днем 7 февраля в Свердловской области около 20 автомобилей пострадало в результате как минимум трех столкновений. Спасатели помогали расчистить трассу и раздавали горячий чай участникам аварии.

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На трассах Свердловской области ограничено движение транспорта

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Теги: дороги, ограничения, погода



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