В ДТП в Екатеринбурге пострадал ребенок

В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту автоаварии, в которой пострадал ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в региональном отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России, ДТП случилось 7 февраля 14:40 на улице Соболева,1А. "Рено Дастер" столкнулся с автомобилем "Хэнде Солярис", которая двигалась в попутном направлении.

В результате аварии пострадал 7-летний пассажир "Хэнде". С ушибами брюшной стенки ребенка доставили больницу. В момент аварии девочка находилась на заднем пассажирском сидении и была пристегнута ремнем безопасности.

Причина ДТП будет установлена в ходе дознания.

Ранее на Среднем Урале произошло столкновение бензовоза и легкового автомобиля.

Все случилось в субботу вечером на 8 км автодороги "Нижние Серги – Михайловск – Арти": водитель бензовоза на повороте допустил занос полуприцепа. В результате с ним столкнулся "Фольксваген", ехавший по встречной полосе.