Ассоциация театральных критиков попросила оставить Серебренникова во главе "Гоголь-центра"

Ассоциация театральных критиков попросила руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского оставить Кирилла Серебренникова на посту худрука "Гоголь-центра".

Срок действия договора истекает 25 февраля текущего года. Ранее появилась информация о том, что контракт продлен не будет. Ассоциация отмечает, что "Гоголь-центр" стал выдающимся явлением в истории российского театра. Отмечается, что были объявлены творческие планы "Гоголь-центра" на 2021 год и проданы все билеты до весны, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, московские власти не собираются продлевать контракт с Серебренниковым.

"Контракт у него заканчивается в конце этого месяца", - отметил инсайдер. Это подтвердил и сам Серебренников, но не стал говорить о дальнейшей судьбе поста художественного руководителя.