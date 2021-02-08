08 Февраля 2021
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Общество В России
Кирилл Серебренников (2017) | Фото: rostov.press

Ассоциация театральных критиков попросила оставить Серебренникова во главе "Гоголь-центра"

Ассоциация театральных критиков попросила руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского оставить Кирилла Серебренникова на посту худрука "Гоголь-центра".

Срок действия договора истекает 25 февраля текущего года. Ранее появилась информация о том, что контракт продлен не будет. Ассоциация отмечает, что "Гоголь-центр" стал выдающимся явлением в истории российского театра. Отмечается, что были объявлены творческие планы "Гоголь-центра" на 2021 год и проданы все билеты до весны, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, московские власти не собираются продлевать контракт с Серебренниковым.

"Контракт у него заканчивается в конце этого месяца", - отметил инсайдер. Это подтвердил и сам Серебренников, но не стал говорить о дальнейшей судьбе поста художественного руководителя.

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Ассоциация театральных критиков попросила оставить Серебренникова во главе "Гоголь-центра"

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Теги: критики, Серебренников, театр



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