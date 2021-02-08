Боррель: Евросоюз может ввести новые санкции против России

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что, Евросоюз может ввести санкции в отношении Москвы из-за ситуации вокруг суда над политиком Алексеем Навальным.

Для этого может быть задействован новый механизм, который предусматривает ограничительные меры за нарушения прав человека.

"У нас есть еще один инструмент для этого — недавно утвержденный режим санкций в области прав человека",— сообщил Боррель, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, ни одно государство Евросоюза пока не внесла предложений по введению санкций в отношении России или отдельных россиян из-за ситуации с Алексеем Навальным, заявил ранее Боррель. Дипломат рассказал, что эта тема обсуждалась на его встрече с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.