В Венгрии одобрил вакцину "Спутник V"

Центр здравоохранения Венгрии завершил официальные исследования вакцины от COVID-19 "Спутник V" российского производства, сообщил министр трудовых ресурсов страны Миклош Каслер.

Теперь препарат можно использовать в этой стране. Как сообщили в Центре, вакцина отвечает требованиям производителя с точки зрения лекарственных средств.

Как сообщается, Венгрия может на этой неделе начать вакцинацию российской вакциной, пишет "Коммерсант".

Напомним, к концу следующей недели вакцина против коронавируса "Спутник V" может быть зарегистрирована в 25 странах, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.