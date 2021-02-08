Cимоньян опровергла слова о пенсионерах

Главный редактор российской международной сети информационных телеканалов RT Маргарита Симоньян заявила, что не говорила приписанных ей оскорбительных слов в адрес пенсионеров России.

"Я просто потрясена негодяйством редакторов, которые приписали мне слова, которых я, разумеется, никогда не говорила и не могла сказать»,— сказала она. "Эти мерзавцы прекрасно знают, что я этого не говорила, поскольку в их распоряжении есть видео", - отметила она, сообщает "Коммерсант".

Ранее сообщалось, что Симоньян раскритиковала россиян, которые жалуются на маленькие пенсии.

Как подчеркнула Симоньян, если стране дать нормально развиваться, то пенсии постепенно будут расти. "Их вообще не платили, про это вы забыли?" - спросила Симоньян.