08 Февраля 2021
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Евгений Ройзман (2021) | Фото: Накануне.RU

Экс-глава Екатеринбурга Ройзман исключил выдвижение от "Яблока"

Бывший мэр Екатеринбурга и экс-депутат Госдумы Евгений Ройзман сообщил, что больше не рассматривает "Яблоко" как партию, от которой он мог бы выдвинуться депутатом Госдумы.

Причина тому - слова сооснователя партии Григория Явлинского о российском оппозиционере Алексее Навальном, сообщает РБК.

Явлнский жестко раскритиковал блогера Алексея Навального. На своем сайте политик разместил программную статью, в которой осудил методы политической борьбы блогера.

По словам Явлинского, "политическое направление Навального — это популизм и национализм", а все его расследования они ориентированы на "разжигание примитивной социальной розни".

По его словам, блогер и его окружение сознательно выступают за преступное использование несовершеннолетних в политических целях.

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Экс-глава Екатеринбурга Ройзман исключил выдвижение от "Яблока"

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Теги: Ройзман, партия, выборы



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