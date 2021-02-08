Экс-глава Екатеринбурга Ройзман исключил выдвижение от "Яблока"

Бывший мэр Екатеринбурга и экс-депутат Госдумы Евгений Ройзман сообщил, что больше не рассматривает "Яблоко" как партию, от которой он мог бы выдвинуться депутатом Госдумы.

Причина тому - слова сооснователя партии Григория Явлинского о российском оппозиционере Алексее Навальном, сообщает РБК.

Явлнский жестко раскритиковал блогера Алексея Навального. На своем сайте политик разместил программную статью, в которой осудил методы политической борьбы блогера.

По словам Явлинского, "политическое направление Навального — это популизм и национализм", а все его расследования они ориентированы на "разжигание примитивной социальной розни".

По его словам, блогер и его окружение сознательно выступают за преступное использование несовершеннолетних в политических целях.