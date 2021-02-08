Правозащитники: 870 белорусов задержаны по политическим мотивам

В январе в Белоруссии по политическим мотивам были задержаны 873 человека.

По данным правозащитного центра "Весна", среди них - 390 женщин и 475 мужчин, а также шесть несовершеннолетних.

Белорусская оппозиция призвала 11 и 12 февраля "брать отгулы" и выходить на протесты, пишет "Коммерсант".

Тем временем, четверо организаторов массовых беспорядков в Белоруссии задержаны на территории России.

Минск направил документы на их экстрадицию, сообщил начальник международно-правового отдела СК республики Михаил Вавуло.

По его словам, в августе подозреваемые оказывали сопротивление сотрудникам милиции при задержании.