08 Февраля 2021
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Общество В бывшем СССР
акция протеста в Минске (2020) | Фото: t.me/breakingmash

Правозащитники: 870 белорусов задержаны по политическим мотивам

В январе в Белоруссии по политическим мотивам были задержаны 873 человека.

По данным правозащитного центра "Весна", среди них - 390 женщин и 475 мужчин, а также шесть несовершеннолетних.

Белорусская оппозиция призвала 11 и 12 февраля "брать отгулы" и выходить на протесты, пишет "Коммерсант".

Тем временем, четверо организаторов массовых беспорядков в Белоруссии задержаны на территории России.

Минск направил документы на их экстрадицию, сообщил начальник международно-правового отдела СК республики Михаил Вавуло.

По его словам, в августе подозреваемые оказывали сопротивление сотрудникам милиции при задержании.

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Правозащитники: 870 белорусов задержаны по политическим мотивам

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Теги: Белоруссия, задержания



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